Мурашко: Россия сделала все возможное для предотвращения распространения коронавируса

19 Апр 2020 2020-04-19T18:21:00+03:00

По словам глав Минздрава, каждый пациент с COVID-19 в нашей стране находится под контролем специалистов

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Россия сделала все возможное для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, и на данный момент в нашей стране каждый пациент с COVID-19 находится под контролем специалистов. Такое заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко

«Наша система имеет сильную стационарную часть и систему здравоохранения, направленную на профилактику. Каждый пациент под контролем специалистов, получает современное лечение», - сказал министр.

При этом Мурашко обратил внимание на важную роль национальной систем страхования, которая, по его словам, позволяет не думать о мерах, как покрыть услуги здравоохранения.

Как писал сайт kp.ru, министр заявил, что ситуация с пандемией коронавируса позволяет подумать о модернизации системы здравоохранения для противодействия подобным вызовам в будущем. Глава Минздрава отметил, что сегодня Россия постоянно изучает опыт других стран и многое применяем в своей практике.

ИСТОЧНИК KP.RU