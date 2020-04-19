Пилот российского МиГ-31 опубликовал видео встречи с американским F-16

19 Апр 2020 2020-04-19T19:03:46+03:00

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Российский пилот истребителя-перехватчика МиГ-31, который сопровождал стратегический ракетоносец ВКС России, встретился в небе с американским F-16. Запись полёта была опубликована на YouTube.

На видео отчётливо видно, как истребитель ВКС России приближается к своему коллеге из НАТО. Пилот МиГ-31 машет ему рукой и показывает большой палец. Пилот F-16 понял дружеский намёк и начал манёвр отхода.

«Приятно смотреть, когда наши "маленькие" сопровождают наших "больших" на патруле. МиГ-31 контролирует соблюдение установленной Минздравом безопасной дистанции буржуином и наличие у него маски», — подписал ролик автор видео.

Напомним, в прошлом году истребители МиГ-31 провели «воздушный бой» в стратосфере. В небе над Камчаткой состоялась тренировка экипажей высотных МиГ-31БМ по перехвату условного нарушителя воздушного пространства России в стратосфере. Имитация боевых действий осуществлялась на высоте более 20 км и скорости свыше 2500 км/ч.

Пилот МиГ-31 приблизился к американскому истребителю.

ИСТОЧНИК KP.RU