Малышева показала, как реанимируют пациента с коронавирусом

19 Апр 2020 2020-04-19T19:03:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Телеведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала видео, на котором можно увидеть, как врачи Научно-клинического центра ФМБА проводят лечение зараженных коронавирусной инфекцией.

В ролике видно, как происходит процесс реанимации: непрямой массаж сердца и дефибрилляция. При этом Малышева отмечает, что она сделала это видео сама в так называемой красной зоне, где находится пациенты с коронавирусом.

«Так выглядит остановка сердца», - подписала она свой ролик, вложенный в Instagram.

Напомним, ранее заведующая кафедрой инфекционных РУДН Галина Кожевникова рассказала о новом способе лечения пациентов с коронавирусом в барокамере. По ее словам, высокое давление может помочь при любых болезнях, которые сопровождаются снижением поступления кислорода к тканям. Заместитель гендиректора по медчасти ФМБЦ Юрий Удалов сообщил, что в России такой опробовали такой метод лечения через несколько дней после появления исследований о положительном эффекте оксигенации при лечении COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU