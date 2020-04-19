2020-04-19T19:03:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Малышева показала, как реанимируют пациента с коронавирусом

На видео можно увидеть непрямой массаж сердца и дефибрилляция
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Малышева показала, как реанимируют пациента с коронавирусомМалышева показала, как реанимируют пациента с коронавирусомФото: Евгения ГУСЕВА
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Телеведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала видео, на котором можно увидеть, как врачи Научно-клинического центра ФМБА проводят лечение зараженных коронавирусной инфекцией.

В ролике видно, как происходит процесс реанимации: непрямой массаж сердца и дефибрилляция. При этом Малышева отмечает, что она сделала это видео сама в так называемой красной зоне, где находится пациенты с коронавирусом.

«Так выглядит остановка сердца», - подписала она свой ролик, вложенный в Instagram.

Напомним, ранее заведующая кафедрой инфекционных РУДН Галина Кожевникова рассказала о новом способе лечения пациентов с коронавирусом в барокамере. По ее словам, высокое давление может помочь при любых болезнях, которые сопровождаются снижением поступления кислорода к тканям. Заместитель гендиректора по медчасти ФМБЦ Юрий Удалов сообщил, что в России такой опробовали такой метод лечения через несколько дней после появления исследований о положительном эффекте оксигенации при лечении COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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