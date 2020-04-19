Итальянские ученые назвали новое тяжелое последствие коронавируса для организма
Коронавирус оказывает тяжелое влияние на организм заболевшего, поражая кровь человека. К такому вводу пришли ученые из Университета Вероны в Италии.
Согласно данным, опубликованном в журнале Hematology, Transfusion and Cell Therapy, при тяжелой форме заболевания коронавирус атакует гемоглобин - белок, переносящий кислород. В результате эритроциты теряют способность доставлять кислород к клеткам. В таких условиях вентиляция легких становится бесполезной.
В исследование отмечается, что новые данные возможно изменят рекомендации для лечения заболевших. COVID-19.
«В срочном порядке требуется провести исследования, чтобы выяснить, поможет ли переливание крови избежать тяжелого течения болезни», - заявляют специалисты.
Напомним, ранее главный врач Англии Крис Уитти назвал три фактора, которые однозначно повышают риск заражения коронавирусной инфекций, а также смерти при заболевании. Среди них возраст, сопутствующие заболевания и пол.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»