Итальянские ученые назвали новое тяжелое последствие коронавируса для организма

19 Апр 2020 2020-04-19T19:34:19+03:00

Новые данные могут изменить рекомендации для лечения заболевших

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Коронавирус оказывает тяжелое влияние на организм заболевшего, поражая кровь человека. К такому вводу пришли ученые из Университета Вероны в Италии.

Согласно данным, опубликованном в журнале Hematology, Transfusion and Cell Therapy, при тяжелой форме заболевания коронавирус атакует гемоглобин - белок, переносящий кислород. В результате эритроциты теряют способность доставлять кислород к клеткам. В таких условиях вентиляция легких становится бесполезной.

В исследование отмечается, что новые данные возможно изменят рекомендации для лечения заболевших. COVID-19.

«В срочном порядке требуется провести исследования, чтобы выяснить, поможет ли переливание крови избежать тяжелого течения болезни», - заявляют специалисты.

Напомним, ранее главный врач Англии Крис Уитти назвал три фактора, которые однозначно повышают риск заражения коронавирусной инфекций, а также смерти при заболевании. Среди них возраст, сопутствующие заболевания и пол.

ИСТОЧНИК KP.RU