В Японии больных коронавирусом с легкими симптомами разместят в отелях
Правительство Японии договорилось о предоставлении 210 тысяч номеров в более чем тысячи отелях по всей стране для перевода туда больных новой коронавирусной инфекцией с легкими симптомами. Об этом сообщил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, который отвечает за меры по борьбе с COVID-19.
Он уточнил, что власти уже заключили контракты с отелями на 6 тысяч комнат, контракты на остальные номера будут заключаться по мере необходимости.
Ранее министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба сообщил, что власти приложат усилия к тщательной дезинфекции отелей после их использования для размещения больных.
На данный момент в Японии зарегистрировано 9 787 случаев заболевания коронавирусом, погибли 190 человека, 935 выздоровели, но 193 пациента находятся в критической ситуации.
Напомним, ранее мэрия Нью-Йорка сообщила о готовности оплатить проживание в отелях бездомным на период эпидемии коронавируса, а также сообщила, что с 22 апреля в гостиницах разместят тех, у кого нет возможности соблюдать карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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