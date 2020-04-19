19 Апр 2020 2020-04-19T20:28:30+03:00

Во Франция летом начнутся испытания вакцины от коронавируса на человеке Фото: Мария ЛЕНЦ

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Летом во Фрранции должны пройти испытания вакцины от коронавируса на человеке. Речь идет о препарате, который разрабатывается во французском Институте Пастера. Об этом рассказала инфекционист больницы Красного Креста Лиона профессор Флоранс Адер.

«В мире разрабатывается очень много вакцин. В частности, исследование ведет Институт Пастера, где была разработана вакцина, испытания которой на человеке начнутся этим летом», - сообщила она.

Напомним, ранее директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл сообщил, что на следующей неделе в Великобритании запустят производство вакцины от коронавируса COVID-19 без каких-либо клинических испытаний.

В нашей стране разработкой вакцины от коронавируса занимаются семь центров. По словам министр здравоохранения России Михаил Мурашко клинические исследования препарата должны начаться в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU