2020-04-19T21:02:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 20 апреля 2020: рекорд по числу заболевших - 3570, выплаты донорам крови с антителами

«КП» собрала самые важные новости о коронавирусе в Москве на 20 апреля 2020
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Стационары столицы готовы принять еще 2650 пациентовСтационары столицы готовы принять еще 2650 пациентовФото: REUTERS
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Столица переживает непростые дни эпидемии коронавируса: за последние сутки выявили 3570 новых случаев заражения коронавирусом. Это цифра рекордная по приросту новых заболевших COVID-19 за сутки. Медики успокаивают, что у 60% москвичей с подтвержденным коронавирусом нет симптомов. Сейчас важно, чтобы эти люди находились в изоляции – так не будет дальнейшего распространения инфекции.

Обстановку с заболевшими хорошо понимают, поэтому разворачивают все новые койки для приема пациентов. Стационары столицы готовы принять еще 2650 пациентов – коронавирусный центр «РЖД», новая инфекционная больница в Вороновском, теплые модули при больницах.

Одновременно с этим хорошие новости – в столице от коронавируса уже вылечились 1763 человека. Переболевшим коронавирусом теперь предлагают стать донорами крови, обещают за это выплаты .

Цветочный бизнес в столице, увы, из-за коронавируса разоряется: розы гниют, их грузовиками вывозят на свалку. Казалось бы, спасти бизнес могли бы заботливые мужчины, но – нет. Может боятся коронавируса, который можно подхватить через букеты? «КП» спросила у врачей – ответили, что всякое может быть, но в магазинах знают, как обрабатывать антисептиками цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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