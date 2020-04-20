Коронавирус в Московской области, последние новости на 20 апреля 2020: Цифровой пропуск по смс

20 Апр 2020 2020-04-19T21:34:51+03:00

От коронавируса за весь период эпидемии в Московской области скончались 49 человек, выписаны – 176 человек Фото: REUTERS

«КП» собрала самые важные новости о коронавирусе в Московской области на 20 апреля 2020

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За последние сутки в Московской области заболели коронавирусом 709 человек. Всего за период эпидемии в регионе зафиксировано 4663 случая заболевания.

- Из новых 709 случаев: 256 человек – от 18 до 45 лет, 272 – от 46 до 64 лет, 138 – от 65 до 94 лет, 43 - дети, - рассказали в региональном оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Больше всего заболевших в следующих городах области: Балашиха -137, Дмитров – 89, Королев – 142, Красногорск – 228, Ленинский – 172, Люберцы – 285, Одинцово – 288, Подольск – 130, Пушкино – 132, Сергиев Посад – 75, Лобня -76, Котельники – 80, Долгопрудный – 85.

От коронавируса за весь период эпидемии в Московской области скончались 49 человек, выписаны – 176 человек.

Получение цифрового пропуска для передвижения по области и в Москву облегчили – теперь его можно получить с помощью смс на короткий номер 0250. «КП» публикует подробную инструкцию, как оформить пропуск быстро, но подготовьте данные из паспорта, свидетельства о рождении, понадобится госномер машины, ИНН предприятия и данные карт «Тройка» или «Стрелка».

Верующие в Подмосковье также, как и в Москве, остались 19 апреля на Пасху дома. Накануне им посоветовали отпраздновать Светлое Христово Воскресение дома и воздержаться от посещения кладбищ. Были организованы онлайн-трансляции праздничных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU