2020-04-19T21:35:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 20 апреля 2020 года достигло 24 324

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 20 апреля 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 24 324 заболевшихВсего в столице к настоящему моменту зафиксировано 24 324 заболевшихФото: REUTERS
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За последние сутки в Москве заболели коронавирусом 3570 человек. Заболевших и всех, кто с ними контактировали, перевели под медицинское наблюдение.

- Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 24 324 заболевших, - уточнили в оперативном штабе по Москве.

В Москве почти 85% новых заболевших – пациенты младше 65 лет.

- Возраст заболевших: 44% — от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет, 10,5% — от 66 до 80 лет, 5,5% — старше 80 лет, 5% — дети, - уточнили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Задача врачей и властей Москвы сейчас такая же – сократить передвижение людей по городу, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Теперь даже транспортную карту «Тройка» жители столицы смогут заказать на дом – курьеры доставят ее по нужному адресу.

КСТАТИ

Рекорд по заболевшим за сутки в России

Всего в России, по данным на утро 20 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах.

- За весь период эпидемии в России зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек, - рассказали в оперативном штабе по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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