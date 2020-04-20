Число заболевших коронавирусом в Москве на 20 апреля 2020 года достигло 24 324
За последние сутки в Москве заболели коронавирусом 3570 человек. Заболевших и всех, кто с ними контактировали, перевели под медицинское наблюдение.
- Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 24 324 заболевших, - уточнили в оперативном штабе по Москве.
В Москве почти 85% новых заболевших – пациенты младше 65 лет.
- Возраст заболевших: 44% — от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет, 10,5% — от 66 до 80 лет, 5,5% — старше 80 лет, 5% — дети, - уточнили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.
Задача врачей и властей Москвы сейчас такая же – сократить передвижение людей по городу, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Теперь даже транспортную карту «Тройка» жители столицы смогут заказать на дом – курьеры доставят ее по нужному адресу.
КСТАТИ
Рекорд по заболевшим за сутки в России
Всего в России, по данным на утро 20 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах.
- За весь период эпидемии в России зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек, - рассказали в оперативном штабе по Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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