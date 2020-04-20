2020-04-19T21:15:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 20 апреля 2020 года составило 4663 человека

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 20 апреля 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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За весь период эпидемии в Московской области было зарегистрировано 1068 случаев заболеванийЗа весь период эпидемии в Московской области было зарегистрировано 1068 случаев заболеванийФото: REUTERS
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За последние сутки в Подмосковье выявили 709 случаев заболевания коронавирусом. Всего, по данным на утро 20 апреля, в Московской области зафиксировано 4663 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье за сутки выявили 709 новых случаев заболевания, из них: 256 человек – от 18 до 45 лет, 272 – от 46 до 64 лет, 138 – от 65 до 94 лет, 43 – дети, - сообщили в оперативном штабе по Московской области.

За весь период эпидемии в Московской области было зарегистрировано 1068 случаев заболеваний у россиян из других регионов, из них 514 – из Москвы. По данным оперативного штаба, скончались 49 человек, выписаны после выздоровления 176 человек.

В Подмосковье продолжают объяснять людям, что сейчас лучше остаться дома и не выходить без необходимости на улицу. Это касается жителей всех городов в области, не только, где самые высокие показатели по заболеваемости (Мытищи, Королев, Красногорск, Балашиха, Люберцы, Одинцово и другие). Работающим, волонтерам и для выхода в больницу нужно оформить цифровой пропуск. Для облегчения процедуры в регионе придумали еще один вариант оформления цифрового пропуска – с помощью смс на короткий номер 0250 (подробная инструкция).

ИСТОЧНИК KP.RU

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