ВОЗ: число умерших от коронавируса в мире превысило 152 тыс. человек
По состоянию воскресенье, 19 апреля, количество погибших от коронавируса COVID-19 во всем мире превысило 152,5 тысячи человек, число заразившихся – более 2,24 миллиона. Только за сутки в разных странах мира медики выявили более 81,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и зафиксировали около 6,4 тыс., что несколько меньше, чем днем ранее.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за все время эпидемии в мире выявлено 2 241 359 случаев заражения COVID-19, а жертвами инфекции стало 152 551 человек.
Лидерство по количеству зараженных уже долгое время удерживает США, где зарегистрировано уже 695 353 случая заражений. Второе и третье места занимают Испания, где заразилось 191 726, и Италия с 175 925 заболевшими. В пятерку лидеров попали Германия (138 897) и Великобритания (114 221).
Как писал сайт kp.ru, Россия вышла на 10 место по числу инфицированных. В нашей стране было зарегистрировано 42 853 заболевших.
ИСТОЧНИК KP.RU
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