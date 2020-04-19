2020-04-19T22:24:49+03:00
В мире

Президент Чехии по-прежнему планирует принять участие в торжествах в честь 75-летия Победы

Ранее было принято решение о переносе Парада Победы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Чехии Милош ЗеманПрезидент Чехии Милош ЗеманФото: REUTERS
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Президент Чехии Милош Земан сообщил, что по-прежнему планирует принять участие в торжествах в честь 75-летия Победы в Москве, несмотря на их перенос.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе празднования Дня Победы, поскольку на сегодняшний «риски эпидемии слишком высоки». Глава государства не стал говорить, когда пройдут празднования, но пообещал, что они состоятся непременно после ухода коронавируса. Нет данных, когда пандемия может завершится. Прогнозы дают разные: в Кремле рассчитывают на плато страна выйдет через неделю.

С обращением к главе государства изначально обратились представители ветеранских организаций. Они попросили отложить торжества в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они указали на то, что Парад традиционно собирает множество людей, а в нынешней ситуации это может стать причиной передачи вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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