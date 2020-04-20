Число умерших из-за коронавируса в России на 20 апреля 2020 года составило 361 человек

20 Апр 2020 2020-04-19T22:25:23+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 20 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 20 апреля 2020 года составило 361 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в разных регионах нашей страны зафиксировано 42853 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 6060 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 3291 пациент.

Напомним, как писал сайт kp.ru, информация об исключительной пользе имбиря и лимона для укрепления иммунитета во время вспышки коронавируса оказалась вымыслом. Но есть и другие способы поддержать свое здоровье. Нутрициолог (специалист по правильному питанию) Михаил Селин помог нам составить список полезных продуктов, а эндокринолог и диетолог Ольга Рождественская рассказала, что еще нужно делать поддержания иммунитета и профилактики коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU