2020-04-19T22:29:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 20 апреля 2020 года возросло до 3291 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 20 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Соблюдайте безопасную дистанцию и режим самоизоляцииСоблюдайте безопасную дистанцию и режим самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 20 апреля 2020 года возросло до 3291 человека. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в в разных регионах нашей страны зафиксировано 42853 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 6060 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, коронавирус может «жить» на полу и подошве обуви. Опытные медработники еще старой советской закалки используют нехитрый прием, чтобы обезопасить свой дом от такой «подошвенной» заразы. Придверный коврик покрывается материей, смоченной в растворе хлора (в бытовых условиях подойдет отбеливатель «Белизна», разведенный по инструкции для обеззараживания поверхностей). Придя домой, энергично вытирайте подошвы обуви, а лучше снимайте и оставляйте ее на этой хлорированной поверхности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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