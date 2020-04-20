Число выздоровевших от коронавируса в России на 20 апреля 2020 года возросло до 3291 человека
Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 20 апреля 2020 года возросло до 3291 человека. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в в разных регионах нашей страны зафиксировано 42853 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 6060 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.
Напомним, как писал сайт kp.ru, коронавирус может «жить» на полу и подошве обуви. Опытные медработники еще старой советской закалки используют нехитрый прием, чтобы обезопасить свой дом от такой «подошвенной» заразы. Придверный коврик покрывается материей, смоченной в растворе хлора (в бытовых условиях подойдет отбеливатель «Белизна», разведенный по инструкции для обеззараживания поверхностей). Придя домой, энергично вытирайте подошвы обуви, а лучше снимайте и оставляйте ее на этой хлорированной поверхности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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