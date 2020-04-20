Число выздоровевших от коронавируса в России на 20 апреля 2020 года возросло до 3291 человека

20 Апр 2020 2020-04-19T22:29:39+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 20 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 20 апреля 2020 года возросло до 3291 человека. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в в разных регионах нашей страны зафиксировано 42853 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 6060 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, коронавирус может «жить» на полу и подошве обуви. Опытные медработники еще старой советской закалки используют нехитрый прием, чтобы обезопасить свой дом от такой «подошвенной» заразы. Придверный коврик покрывается материей, смоченной в растворе хлора (в бытовых условиях подойдет отбеливатель «Белизна», разведенный по инструкции для обеззараживания поверхностей). Придя домой, энергично вытирайте подошвы обуви, а лучше снимайте и оставляйте ее на этой хлорированной поверхности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU