20 Апр 2020 2020-04-19T22:40:02+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 20 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 20 апреля 2020 года составило 1763 человека. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 84 благополучно излечившихся пациента.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 24324 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 3570 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем большинство из них – люди моложе 65 лет.

Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что 44% новых пациентов – от 18 до 45 лет, 35% – больные в возрасте от 46 до 65 лет, 10,5% – от 66 до 80 лет, 5,5% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 5% – дети и подростки до 18 лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в столичных стационарах делают все возможное, чтобы увеличить количество коек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU