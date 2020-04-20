2020-04-19T22:40:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 20 апреля 2020 года составило 1763 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 20 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Соблюдайте безопасную дистанцию и режим самоизоляцииСоблюдайте безопасную дистанцию и режим самоизоляцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 20 апреля 2020 года составило 1763 человека. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 84 благополучно излечившихся пациента.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 24324 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 3570 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем большинство из них – люди моложе 65 лет.

Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что 44% новых пациентов – от 18 до 45 лет, 35% – больные в возрасте от 46 до 65 лет, 10,5% – от 66 до 80 лет, 5,5% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 5% – дети и подростки до 18 лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в столичных стационарах делают все возможное, чтобы увеличить количество коек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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