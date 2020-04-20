Коронавирус в России, последние новости на 20 апреля 2020: Без ракет не останемся

20 Апр 2020 2020-04-19T23:01:33+03:00

эпидемия в стране еще не вышла на "плато" и наблюдается ежесуточный рост числа заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 20 апреля 2020 года

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Решение о дальнейшем продлении режима самоизоляции в стране будет приниматься в течение следующей недели, заявили в Кремле.

- Предстоит очень сложная комбинация. С полным приоритетом здоровья граждан, но еще и с необходимостью не дать задохнуться экономике, которая и так находится в тяжелом кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись, - подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что эпидемия в стране еще не вышла на "плато" и наблюдается ежесуточный рост числа заболевших.

Российские врачи получат из Китая 2 млн защитных костюмов до конца апреля, заверил министр промышленности Денис Мантуров. Вместе с тем растут и темпы отечественного производства «До конца месяца планируется выйти на производство 25 тыс. (костюмов) в сутки», - ожидает министр.

Предприятия аэрокосмической промышленности не собираются останавливать производственный цикл из-за эпидемии, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Радио "КП".

Причин две: текущие испытания боевых ракетных комплексов и необходимость продолжать снабжение МКС: очередной грузовик "Прогресс" отправится на орбитальную станцию уже 25 апреля.

Россия доставила в Молдавию партию медицинского оборудования из Китая. В Минобороны РФ отметили, что это первая совместная гуманитарная акция Пекина и Москвы такого рода.

ИСТОЧНИК KP.RU