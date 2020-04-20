2020-04-20T01:18:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Мусульман призвали во время Рамадана молиться дома

С таким призывом в преддверии поста выступил Совет верховных богословов Саудовской Аравии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Совет верховных богословов Саудовской Аравии призвал мусульман всего мира молиться дома в РамаданСовет верховных богословов Саудовской Аравии призвал мусульман всего мира молиться дома в РамаданФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Как и верующим всех остальных религий, мусульманам тоже следует соблюдать ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19, а значит – оставаться дома даже во время месяца мусульманского поста Рамадана и молиться в своих жилищах. С таким призывом к единоверцам из разных стран мира в воскресенье, 19 апреля, обратился Совет верховных богословов Саудовской Аравии.

В обращении богословов говорится, что «именно с наступлением этого благословенного месяца, в то время когда мир наблюдает за пандемией коронавируса, мусульмане должны показать пример своими действиями, полностью соблюдая меры предосторожности».

«Мусульманин совершает молитвы у себя дома, если так рекомендуют делать власти его страны или страны, в которой он проживает», - цитирует заявление саудовских богословов агентство SPA.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этом году из-за распространения коронавируса и режима самоизоляции мы отмечали главный христианский праздник Пасху дома, а богослужения смотрели по телевизору или в Интернете. Сайт kp.ru в пасхальную ночь вел прямую онлай-трансляцию пасхальной службы в храме Христа Спасителя.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Число выздоровевших от коронавируса в России на 20 апреля 2020 года возросло до 3291 человека
Коронавирус в России, последние новости на 20 апреля 2020: Без ракет не останемся
Число заболевших коронавирусом в России на 20 апреля 2020 достигло 42983
Мусульман призвали во время Рамадана молиться дома
Додон поблагодарил Россию за доставку медпомощи из Китая в Молдавию
«К чему претензии?»: В храме, где на Пасху был замечен Охлобыстин, рассказали детали произошедшего
Число умерших из-за коронавируса в России на 20 апреля 2020 года составило 361 человек
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», отправилось в Египет
В Москве от коронавируса скончались еще 28 человек
Глава МВД Швейцарии считает, что ВОЗ должна руководить борьбой с коронавирусом
Во Франции могут сделать обязательным ношение масок в транспорте
Россия доставила из Китая в Молдавию медицинское имущество для борьбы с коронавирусом
Коронавирус в США, последние новости на 19 апреля 2020: число погибших превысило отметку в 40 тыс. человек
Президент Чехии по-прежнему планирует принять участие в торжествах в честь 75-летия Победы
ВОЗ: число умерших от коронавируса в мире превысило 152 тыс. человек
В России начнут сносить здания, которые недопустимо воздействуют на соседний участок
В Германии призвали Китай прояснить обстоятельства появления коронавируса
Роскосмос готов организовать пуски в стратосферу с космодрома Восточный