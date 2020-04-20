Мусульман призвали во время Рамадана молиться дома

20 Апр 2020 2020-04-20T01:18:48+03:00

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Как и верующим всех остальных религий, мусульманам тоже следует соблюдать ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19, а значит – оставаться дома даже во время месяца мусульманского поста Рамадана и молиться в своих жилищах. С таким призывом к единоверцам из разных стран мира в воскресенье, 19 апреля, обратился Совет верховных богословов Саудовской Аравии.

В обращении богословов говорится, что «именно с наступлением этого благословенного месяца, в то время когда мир наблюдает за пандемией коронавируса, мусульмане должны показать пример своими действиями, полностью соблюдая меры предосторожности».

«Мусульманин совершает молитвы у себя дома, если так рекомендуют делать власти его страны или страны, в которой он проживает», - цитирует заявление саудовских богословов агентство SPA.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этом году из-за распространения коронавируса и режима самоизоляции мы отмечали главный христианский праздник Пасху дома, а богослужения смотрели по телевизору или в Интернете. Сайт kp.ru в пасхальную ночь вел прямую онлай-трансляцию пасхальной службы в храме Христа Спасителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU