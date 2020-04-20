2020-04-20T01:39:30+03:00
Происшествия

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Эпицентр подземных толчков находился в 33 км от города Офунато на острове Хонсю
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Землетрясение было зафиксировано в 20.39 по времени UTC (23.39 мск)Землетрясение было зафиксировано в 20.39 по времени UTC (23.39 мск)Фото: REUTERS
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Поздним вечером в воскресенье, 19 апреля, у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Информации о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях пока не не поступало.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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