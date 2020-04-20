У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Эпицентр подземных толчков находился в 33 км от города Офунато на острове Хонсю
Землетрясение было зафиксировано в 20.39 по времени UTC (23.39 мск)Фото: REUTERS
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Поздним вечером в воскресенье, 19 апреля, у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Информации о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях пока не не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU