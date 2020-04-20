У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

20 Апр 2020 2020-04-20T01:39:30+03:00

Землетрясение было зафиксировано в 20.39 по времени UTC (23.39 мск) Фото: REUTERS

Эпицентр подземных толчков находился в 33 км от города Офунато на острове Хонсю

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером в воскресенье, 19 апреля, у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Информации о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях пока не не поступало.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU