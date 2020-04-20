В Нигерии в результате атаки бандитов на несколько деревень убиты 47 человек

20 Апр 2020 2020-04-20T02:42:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В результате нападения на три деревни в нигерийском штате Катсина погибли 47 человек. Об этом сообщает Рейтер. По информации местной полиции, группа бандитов атаковала поселение на северо-западе страны ночью в субботу. Часть из них была вооружены автоматическим оружием. В результате власти перебросили в регион подразделения вооруженных сил. Подобные атаки преступных элементов довольно распространены в Нигерии. В частности, в прошлом году от них погибли несколько сотен человек.

ИСТОЧНИК KP.RU