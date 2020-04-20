Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 13

20 Апр 2020 2020-04-20T03:47:22+03:00

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Число жертв стрельбы в небольшом канадском городе Портапик провинции Новая Шотландия возросло до 13 человек, передает телеканал CTV со ссылкой на заявление городской полиции. Ранее сообщалось о десяти погибших.

Комиссар полиции Бренда Лаки уточнила, что в правоохранительных органах не считают, что произошедшее как-то связано с терроризмом. Она также подтвердила, что в перестрелке с подозреваемым погибла сотрудница полиции, еще один полицейский получил ранения. По словам комиссара, стражи порядка разыскивали преступника и гнались за ним около 12 часов, операция по его нейтрализации завершилась только утром в воскресенье возле города Галифакс. Задержать злоумышленника живым не удалось, «стрелок» ликвидирован.

Напомним, как писал сайт kp.ru, мужчина открыл огонь по людям на улицах Портапика вечером 18 апреля, по словам очевидцев, он был в полицейской форме, а потом скрылся с места преступления на патрульной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU