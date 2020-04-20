В Роспотребнадзоре рассказали, помогает ли антибактериальное мыло при профилактике коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T04:09:29+03:00

Чтобы защититься от COVID-19, можно мыть руки с любым мылом, главное – часто и правильно

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Оказывается, для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, не обязательно мыть руки антибактериальным мылом: оно, как и любое другое мыло, вирусы просто смывает, а не уничтожает.

Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора. Специалисты ведомства отмечают, что «так называемое «антибактериальное» мыло вирусы может не уничтожить», потому что вирусы, в том числе и возбудитель COVID-19, – это не бактерии, у них другая устойчивость.

«Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться любым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект», - говорится в сообщении.

Кроме того, исследования НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора показали, что понятия «стандартное антибактериальное мыло» просто не существует, так как разные производители добавляют в него разные добавки, а некоторые и вовсе используют такую пометку как маркетинговый ход. В ведомстве также напомнили о необходимости часто мыть руки.

Напомним, чем можно обрабатывать руки от коронавируса – таким вопросом задался научный журналист Роберт Рой Бритт, и решил разобраться, что же все-таки лучше убивает инфекцию COVID-19, мыло или антисептик. Сайт kp.ru выбрал самые главные аргументы, которые подтверждают и медицинские консультанты «КП».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU