В Китае в воскресенье не зафиксировано смертей от коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T04:06:54+03:00

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В воскресенье власти КНР не зафиксировали ни одной новой смерти от коронавируса. Об это сообщает Рейтер.

Всего было выявлено 12 новых случаев COVID-19, что на 4 ниже показателей предыдущего дня. Из общего числа заболевших 8 случаев были завезены из-за рубежа.

В настоящий момент в Китае зафиксировано 82 747 случаев COVID-19, а также 4 632 смерти от болезни. При этом власти обнаружили 49 новых безсимптомных инфицированных коронавирусом.

По мере сокращения новых случаев заражения власти страны постепенно активизируют экономическую деятельность на территории КНР. Тем не менее в стране до сих пор действуют специальные правила, направленные на прекращение распространения вируса. По словам правительства азиатской страны, в настоящий момент наибольшую опасность представляют люди, превышающие в Китай из стран, где эпидемия коронавируса еще не прошла пик.

ИСТОЧНИК KP.RU