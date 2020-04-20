2020-04-20T04:35:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп заявил, что предлагал поделиться аппаратами ИВЛ лидерам шести стран

По словам президента США, в его распоряжении есть запас таких аппаратов в достаточном количестве – около 10 тысяч
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белои доме сообщил журналистам, что обсуждал возможность поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) американского производства с лидерами шести стран. По его словам, на сегодняшний день Соединенные Штаты располагают стратегическим запасом такого важного в условиях пандемии коронавируса медицинского оборудования в достаточном количестве – около 10 тысяч штук, и готовы производить еще.

«Мы будем пополнять резервы отдельных штатов, но, помимо этого, мы будем помогать другим странам», - сказал Трамп.

Он добавил, что провел «примерно шесть телефонных разговоров с лидерами других стран», которым аппараты ИВЛ очень нужны.

«Они (аппараты ИВЛ) сложные в производстве, но мы их сделали», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп обещал прислать аппараты ИВЛ мексиканскому коллеге Андресу Мануэлю Лопесу, а также говорил, что в качестве жеста доброй воли готов отправить их Ирану. К слову, ситуацию с аппаратами ИВЛ в Африке Международный комитет спасения назвал «катастрофической» .

ИСТОЧНИК KP.RU

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