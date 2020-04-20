2020-04-20T05:16:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп снова заявил, что США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

В частности, американский лидер предложил отправить в эту страну аппараты ИВЛ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп второй день подряд заявляет, что если Ирану нужна помощь в борьбе с коронавирусом, он готов предоставить иранским властям аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), Тегерану нужно только попросить.

«Если им нужна помощь, если им нужны аппараты ИВЛ, у нас на руках сейчас тысячи аппаратов ИВЛ, а также аппараты, которые находятся в процессе производства», - заявил он на брифинге в воскресенье.

«Без сомнений, мы были бы готовы помочь. Что должны делать они? Быть умнее и пойти на сделку», - приводит слова американского лидера ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу Трамп уже заявлял о готовности отправить Ирану аппараты ИВЛ, Однако глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отверг это предложение, заявив, что «Иран не будет принимать советы ни от какого американского политика», и призвав президента США «прекратить вмешиваться в дела других стран».

ИСТОЧНИК KP.RU

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