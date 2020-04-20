2020-04-20T06:08:10+03:00
Коронавирус Covid-19

АСИ предложило оплачивать россиянам отпуск по уходу за больным коронавирусом

Кроме того, агентство выступило с инициативой ввести понятие волонтерского отпуска
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
АСИ предлагает ввести понятие волонтерского отпускаАСИ предлагает ввести понятие волонтерского отпускаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Агентство стратегических инициатив (АСИ) на фоне вспышки коронавируса в России предложило ввести оплачиваемый отпуск по уходу за больным COVID-19 членом семьи. Об этом говорится в письме генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, направленном ею премьер-министру Михаилу Мишустину.

В документе говорится, что сотрудник должен иметь право на «иждивенческий отпуск, который дает возможность короткого оплачиваемого отпуска, например по уходу за больными родственниками».

«Отпуск должен включать организацию мероприятий по уходу за иждивенцем, включая любого члена семьи, который болен коронавирусом», - цитирует ТАСС текст письма, копия которого есть в распоряжении издания.

Гендиректор АСИ также отмечает, что работники, которым нужен такой «экстренный иждивенческий» отпуск, должны как можно скорее проинформировать работодателей о причине и сроке их отсутствия на работе.

Кроме того, она предлагает ввести такое понятие, как «волонтерский отпуск», который россияне смогли бы брать «блоками по две, три или четыре недели в течение 16-недельного периода», и «получать компенсацию от органа, на который они работают», пока не имеют права на обычную зарплату на основном месте трудоустройства.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 20 апреля 2020 года составило 1763 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 20 апреля 2020: Цифровой пропуск по смс
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 20 апреля 2020 года составило 4663 человека
76 эвакуированных из Бангкока россиян прибыли Кемерово
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 20 апреля 2020 года возросло до 176 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 20 апреля 2020 года достигло 24 324
Коронавирус в Москве, последние новости на 20 апреля 2020: рекорд по числу заболевших - 3570, выплаты донорам крови с антителами
АСИ предложило оплачивать россиянам отпуск по уходу за больным коронавирусом
Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 16 человек
ВМС США снова заявили, что российский Су-35 пролетел мимо их самолета «слишком близко»
Трамп снова заявил, что США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
В России создали робота-дезинфектора
Президент Чехии хочет держать границы страны закрытыми еще год
Трамп заявил, что предлагал поделиться аппаратами ИВЛ лидерам шести стран
В Китае в воскресенье не зафиксировано смертей от коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, помогает ли антибактериальное мыло при профилактике коронавируса
Трамп хочет выделить больше денег на помощь штатам от COVID-19
Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 13
G20 признала: пандемия выявила слабость систем здравоохранения
В Нигерии в результате атаки бандитов на несколько деревень убиты 47 человек
Врач назвал главное условие при лечении тяжелых больных коронавирусом
В Канаде в результате стрельбы погибло 13 человек
В Канаде произошла стрельба, погибли не менее десяти человек