АСИ предложило оплачивать россиянам отпуск по уходу за больным коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T06:08:10+03:00

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Агентство стратегических инициатив (АСИ) на фоне вспышки коронавируса в России предложило ввести оплачиваемый отпуск по уходу за больным COVID-19 членом семьи. Об этом говорится в письме генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, направленном ею премьер-министру Михаилу Мишустину.

В документе говорится, что сотрудник должен иметь право на «иждивенческий отпуск, который дает возможность короткого оплачиваемого отпуска, например по уходу за больными родственниками».

«Отпуск должен включать организацию мероприятий по уходу за иждивенцем, включая любого члена семьи, который болен коронавирусом», - цитирует ТАСС текст письма, копия которого есть в распоряжении издания.

Гендиректор АСИ также отмечает, что работники, которым нужен такой «экстренный иждивенческий» отпуск, должны как можно скорее проинформировать работодателей о причине и сроке их отсутствия на работе.

Кроме того, она предлагает ввести такое понятие, как «волонтерский отпуск», который россияне смогли бы брать «блоками по две, три или четыре недели в течение 16-недельного периода», и «получать компенсацию от органа, на который они работают», пока не имеют права на обычную зарплату на основном месте трудоустройства.

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ИСТОЧНИК KP.RU