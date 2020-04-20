76 эвакуированных из Бангкока россиян прибыли Кемерово
В Таиланде остается небольшая часть жителей Кемеровской области, которые решили дожидаться окончания пандемии
Вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово прибыли 76 пассажировФото: Иван ВИСЛОВ
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Вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово прибыли 76 пассажиров, 13 из них помещены в обсерватор, 63 получили постановления о самоизоляции. Об этом утром в понедельник, 20 апреля, сообщил министр туризма Кузбасса Антон Пятовский.
Он добавил, что в Таиланде остается небольшая часть жителей Кемеровской области. Они приняли решение дожидаться окончания пандемии новой коронавирусной инфекции и вернутся домой после открытия международного авиасообщения между странами.
ИСТОЧНИК KP.RU