Глава ВОЗ призвал G20 убрать мешающие борьбе с коронавирусом барьеры в торговле
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны «Большой двадцатки» (G20) расширить поставки необходимого для борьбы с коронавирусом в мире оборудования и материалов, ликвидировав препятствующие этому торговые барьеры.
С таким заявлением он выступил на состоявшемся 19 апреля в режиме видеоконференции совещании Группы двадцати.
Напомним, как писал сайт kp.ru, во время дистанционного совещания по ситуации с коронавирусом министры здравоохранения стран «Большой двадцатки» признали, что пандемия выявила здравоохранительных систем. По данным ВОЗ, число погибших от COVID-19 во всем мире превысило 152,5 тысячи, заразились более 2,24 миллиона человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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