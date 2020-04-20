2020-04-20T06:33:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава ВОЗ призвал G20 убрать мешающие борьбе с коронавирусом барьеры в торговле

Гебрейесус ожидает, что страны «Большой двадцатки» поддержат меры «глобального реагирования» на пандемию COVID-19
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом ГебрейесусГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом ГебрейесусФото: REUTERS
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны «Большой двадцатки» (G20) расширить поставки необходимого для борьбы с коронавирусом в мире оборудования и материалов, ликвидировав препятствующие этому торговые барьеры.

С таким заявлением он выступил на состоявшемся 19 апреля в режиме видеоконференции совещании Группы двадцати.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время дистанционного совещания по ситуации с коронавирусом министры здравоохранения стран «Большой двадцатки» признали, что пандемия выявила здравоохранительных систем. По данным ВОЗ, число погибших от COVID-19 во всем мире превысило 152,5 тысячи, заразились более 2,24 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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