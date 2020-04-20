2020-04-20T06:53:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Минобороны: За здоровьем российских военных в Италии внимательно следят

Дезинфекторы и эпидемиологи из России обеспечены всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты
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При дезинфекции итальянских пансионатов наши военные обеспечены средствами индивидуальной защитыПри дезинфекции итальянских пансионатов наши военные обеспечены средствами индивидуальной защитыФото: REUTERS
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Здоровье российских военных, прибывших в Италию для помощи в борьбе против коронавируса, непрерывно контролируется, сообщило Минобороны РФ.

«В целях сохранения здоровья российских специалистов, оказывающих помощь итальянским коллегам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, осуществляется полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. В него входит, в том числе, непрерывный контроль за состоянием здоровья личного состава», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о работе наших специалистов, которые обрабатывали пансионаты для престарелых.и инвалидов в разных городах Италии. .В общей сложности с начала своей миссии российские военные продезинфицировали пансионаты в 62 населенных пунктах области Ломбардия – это 68 зданий и сооружений, свыше 600 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 80 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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