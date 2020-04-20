Последние новости на утро 20 апреля 2020: G20 обсудила пандемию, а в России предложили оплачивать отпуск по уходу за больным коронавирусом
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны «Большой двадцатки» убрать международные торговые барьеры, которые мешают поставкам необходимого на фоне пандемии COVID-19 оборудования и медицинских материалов для борьбы с коронавирусом.
С таким заявлением он выступил на виртуальной встрече представителей глав Минздравов стран G20, которые во время своего дистанционного совещания признали: пандемия выявила слабость систем здравоохранения, «высветила системные недочеты».
Военно-морские силы США этой ночью заявили, что 19 апреля российский самолет Су-35 пролетел перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon на «небезопасном» расстоянии, причем в сообщении Шестого флота ВМС США говорится, что это уже второй подобный инцидент в небе за четыре дня. Отмечается, что наш Су-35 якобы пролетел на расстоянии в 25 футов (около 7,6 метра) от американского «Посейдона», а маневр сочли небезопасным из-за высокой скорости российского воздушного судна.
Агентство стратегических инициатив (АСИ) на фоне вспышки коронавируса в России предложило ввести оплачиваемый отпуск по уходу за больным COVID-19 членом семьи. В письме генерального директора АСИ Светланы Чупшевой говорится, что сотрудник должен иметь право на «иждивенческий отпуск, который дает возможность короткого оплачиваемого отпуска, например по уходу за больными родственниками».
ИСТОЧНИК KP.RU