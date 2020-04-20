Последние новости на утро 20 апреля 2020: G20 обсудила пандемию, а в России предложили оплачивать отпуск по уходу за больным коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T07:20:33+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 20 апреля 2020 года

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны «Большой двадцатки» убрать международные торговые барьеры, которые мешают поставкам необходимого на фоне пандемии COVID-19 оборудования и медицинских материалов для борьбы с коронавирусом.

С таким заявлением он выступил на виртуальной встрече представителей глав Минздравов стран G20, которые во время своего дистанционного совещания признали: пандемия выявила слабость систем здравоохранения, «высветила системные недочеты».

Военно-морские силы США этой ночью заявили, что 19 апреля российский самолет Су-35 пролетел перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon на «небезопасном» расстоянии, причем в сообщении Шестого флота ВМС США говорится, что это уже второй подобный инцидент в небе за четыре дня. Отмечается, что наш Су-35 якобы пролетел на расстоянии в 25 футов (около 7,6 метра) от американского «Посейдона», а маневр сочли небезопасным из-за высокой скорости российского воздушного судна.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) на фоне вспышки коронавируса в России предложило ввести оплачиваемый отпуск по уходу за больным COVID-19 членом семьи. В письме генерального директора АСИ Светланы Чупшевой говорится, что сотрудник должен иметь право на «иждивенческий отпуск, который дает возможность короткого оплачиваемого отпуска, например по уходу за больными родственниками».

ИСТОЧНИК KP.RU