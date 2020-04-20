Инфекционист назвал главную особенность коронавируса по воздействию на организм

20 Апр 2020 2020-04-20T07:29:58+03:00

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Инфекционист рассказал об особенностях воздействия коронавируса на организм. Медики, наблюдающие за больными, еще в начале распространения эпидемии заметили, что состояние пациентов на первых этапах болезни не соответствует его самочувствию. При обширном поражении легких какое-то время человек может не замечать серьезных изменений в организме.

- Судя по картине КТ (компьютерной томографии), такой больной должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо, — сказал завкафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации (ФМБА) Владимир Никифоров в эфире телеканала «Россия 1».

Но этот этап длится недолго. Причем ухудшение самочувствия наступает резко, как обвал. Для некоторых этот обвал становится катастрофичным, инфекция, попадая в организм, усугубляет хронические болезни человека, даже у молодых. Французские ученые предположили, что существует некая генетическая предрасположенность, из-за которой у молодых возникают тяжелые формы заражения. В России людей среднего возраста среди пациентов с коронавирусом много еще и потому, что россияне не сразу после введения стали соблюдать режим самоизоляции.

- Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но всё непонятное — всё страшно,- сказал инфекционист.

ИСТОЧНИК KP.RU