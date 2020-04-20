Коронавирус в Турции, последние новости на 20 апреля 2020: от инфекции скончались уже 2 тысячи человек
В Турции продолжается рост числа зараженных коронавирусом. По последним новостям на 20 апреля 2020 года, там зафиксировано уже 86 306 случаев заболевания, 2 017 человек скончались, 11 976 человек выздоровели.
Чтобы остановить распространение COVID-19, в стране введены различные меры: - по выходным в некоторых провинциях вводят комендантский час
- в будни выходить из дома можно только для того, чтобы выгулять собаку, сходить в аптеку или в продуктовый магазин
- въезд и выезд в 30 крупных городах закрыт
- международное авиасообщение временно остановлено
- открытие туристического сезона сдвинуто на неопределенный период
- медицинские маски выдают бесплатно, по предварительной заявке на сайте.
Кроме того, на территории бывшего аэропорта в Стамбуле начинается строительство новой больницы. На текущий момент мест в медучреждениях для заболевших инфекцией хватает, дефицита в средствах защиты от вируса также нет.
В Турции уже провели успешные испытания вакцины от вируса на животных, которую ввели при помощи микроигл. Препарат создал антитела и не давал вирусу присоединиться к клеткам организма. Испытания на людях пока не проводились.
Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 20 апреля 2020 года, в Минкомсвязи назвали дату вывозных рейсов из страны. Они состоятся 21 апреля. Один самолет приземлится в Екатеринбурге, на борт смогут попасть только жители Уральского региона. А второй - в Казани. Он для жителей Казани и ПФО. Все эвакуированные россияне обязаны будут соблюдать 14-дневный карантин. Также у них возьмут анализы на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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