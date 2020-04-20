2020-04-20T08:36:43+03:00
Общество

Названы 24 региона с приростом населения

На убыль численность населения пошла в 58 регионах
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Москве прирост населения 2,4 процентаВ Москве прирост населения 2,4 процентаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За три года численность населения выросла в 24 регионах России. На этот показатель влияет два других: рождаемость и миграция. Наибольший прирост наблюдается в Республике Ингушетия. Прирост - 5,5 процентов. На 1 января в регионе проживают больше 507 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

На втором месте Севастополь с результатом 5,8 процентов - численность населения на начало 2020 года 449 тысяч. Замыкает тройку лидеров Ленинградская область - 4,7 процента прирост за три года, в регионе проживает свыше 1,8 миллионов человек.

Только в трех регионах России численность не изменилась.

А вот "минусовой прирост" показали 58 регионов страны. На 3,7 процентов сократилась численность населения в Магаданской области - здесь живут 140 тысяч человек. В Еврейской автономной области жителей стало на 3,8 процента меньше (158 тысяч).

Ранее в Минэкономразвития опубликовали прогноз - страна выйдет на естественный прирост населения к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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