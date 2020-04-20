2020-04-20T09:08:02+03:00
Общество

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 135 тысяч человек

В Роспотребнадзоре сообщили, что проведено около 2 миллионов тестов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тестирование проводят государственные, а теперь еще и частные медклиникиТестирование проводят государственные, а теперь еще и частные медклиникиФото: REUTERS
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В России проведено больше 2 миллионов тестов на коронавирус. Такие данные 20 апреля называют в Роспотребнадзоре.

- Под медицинским наблюдением остаются 135 тысяч человек, - сообщили в ведомстве.

Это те, кто вернулся из-за границы, а также люди, контактировавшие с зараженными. Эти две категории граждан обязаны соблюдать карантин в течение двух недель. Именно столько длится инкубационный период болезни, в течении которого человек может быть заразен.

Режим самоизоляции действует в России до конца апреля. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о новых мерах по сдерживанию распространения коронавиурса примут в течение недели. В Кремле рассчитывают на выход на плато (когда суточное число новых случаев заражения остается примерно одинаковым) к концу апреля.

В пасхальном обращении к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что у властей есть план действий на каждый из возможных сценариев развития событий с коронавиурсом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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