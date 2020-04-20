2020-04-20T09:16:00+03:00
Общество

В минздраве сообщили, что рост "тяжелых" больных с коронавирусом приостановлен

В ведомстве считают принятые карантинные меры эффективными
Юлия САЛЬНИКОВА
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Выздоровел уже 3 291 пациент Фото: Кирилл ЗЫКОВ, АГН МоскваВыздоровел уже 3 291 пациент Фото: Кирилл ЗЫКОВ, АГН Москва
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В России смогли приостановить рост тяжелых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения. Несмотря на увеличение общего числа заболевших, только за 18 апреля их было свыше 6 тысяч, снижается доля тех, кто попадает в реанимацию.

Около половины пациентов - бессимптомные. Инфекционисты не считают из больными, поскольку такие люди являются только переносчиками коронавируса.

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал принятые властями меры по сдерживанию распространения коронавируса действенными.

- Очень важно, что поступление тяжелых больных на сегодняшний день, этот рост приостановлен, - сказал глава ведомства в интервью телеканалу "Россия 24".

Он рассказал об особенности течения новой болезни. Ухудшение самочувствия у заболевших наступает очень резко, после нескольких дней достаточно легких симптомов. Чем раньше будет назначено правильное лечение, тем выше шансы на скорейшее выздоровление.

Медики также объясняли - зараженные коронавирусом на первом этапе болезни чувствуют себя хорошо и не замечают того, насколько уже поражены органы. При проведении КТ видны серьезные изменения, и судя по снимкам, человек уже должен быть в реанимации, но он не ощущает изменений пока не наступит резкое ухудшение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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