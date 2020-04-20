2020-04-20T09:03:22+03:00
Общество

Табельный Android: Московским полицейским закупят смартфоны для проверки цифровых пропусков

Мэрия Москвы закупит 10 тысяч смартфонов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Московским полицейским раздадут смартфоны для проверки цифровых пропусков. Особый режим начал действовать в столице с 15 апреля. С этого дня для выхода или выезда из дома на личном автомобили или общественном транспорте, нужен индивидуальный код. Этот набор символов случит подтверждением того, куда направляется человек. Выйти из дома можно только по уважительной причин - на работу, в больницу.

Цифровые пропуска проверяют полицейские.

Мэрия планирует дополнительно закупить для этих целей около 10 тысяч устройств на Android стоимостью до 12 тысяч рублей, сообщает "Коммерсант".

ИСТОЧНИК KP.RU

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