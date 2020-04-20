Пятый день пропускного режима в Москве проходит без пробок

20 Апр 2020 2020-04-20T10:21:30+03:00

Пробки были в Москве с 15 апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

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Новая неделя пропускного режима в Москве началась без пробок. Особый режим начал действовать в столице с 15 апреля. С этого дня и всю прошлую неделю процесс проверки цифровых пропусков проходит с задержками, что приводило к образованию заторов на дороге.

20 апреля проверка номеров для проезда по городу продолжилась, но теперь на это у сотрудников Госавтоинсекции уходит меньше времени.

- Проверка идет в штатном режиме. Пробок нет. Автомобили проверяются выборочно. У некоторых их нет, тогда оформляются протоколы" - рассказали сотрудники ГИБДД корреспонденту РИА Новости.

Для проверки цифровых пропусков московским полицейским планируют купить 10 тысяч смартфонов.

В Кремле заявили о том, что решение по новым карантинным мерам примут в течение недели. Напомним, режим самоизоляции действует в регионах до конца апреля, столько же длится нерабочий период для россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU