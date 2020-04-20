2020-04-20T10:14:51+03:00
В мире

На Украине завели уголовные дела из-за участия прихожан в пасхальных богослужениях

Несмотря на предписание, людей пускали в храмы, часть верующих пришли без масок
Юлия САЛЬНИКОВА
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На Пасху верующих просили соблюдать меры безопасности в связи с пандемиейНа Пасху верующих просили соблюдать меры безопасности в связи с пандемиейФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Национальная полиция Украины завела уголовные дела из-за проведения пасхальных богослужений в нарушении карантинных мер. В стране почти 5,7 тысяч зараженных и свыше 100 смертей. Власти ввели строгие ограничения для сдерживания пандемии - закрыли границы, требуют социального дистанцирования, отменены массовые мероприятия. Были и требования по проведению литургий на Пасху.

Жителей просили остаться в пасхальную ночь с 18 на 19 апреля дома. Для тех, кто все-таки придет, должны были огранизовать площадку вне стен здания храма, чтобы избежать близкого контакта и передачи вируса. В случае, если нет возможности провести богослужение на улице, просили обеспечить дистанцию между прихожанами.

Нарушили предписание, как сообщает "Интерфакс-Украина", в Свято-Успенской Почаевской лавре и в Свято-Успенской Святогорской лавре.

Полицейские зафиксировали нарушения в ночь с 18 на 19 апреля - верующих все-таки запускали в храмы, но не соблюдали требование дистанции в 1-1,5 метра. Прихожане были без масок.

В минздраве Украины сообщили, что ожидают всплеск новых случаев заражения после Пасхи.

- На пятый-десятый день от такого массового скопления людей в храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. Так произошло после Вербного воскресенья,- сказала глава украинского Минздрава Ирина Микичак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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