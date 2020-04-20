В Таиланде третьи сутки подряд не было смертей от коронавируса
На территории Таиланда уже три дня подряд не зафиксировано ни одной смерти пациента, заразившегося коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло отметки в 2 792 человека, сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин 20 апреля на брифинге в Бангкоке.
- За минувшие сутки в стране нашли 27 новых случаев заражения коронавирусом, но уже третьи сутки подряд нет ни одной смерти от этого заболевания, - заявил представитель Центра.
Он отметил, что с начала эпидемии в стране от инфекции погибли 47 местных жителей, а 1 995 прошли успешный курс лечения и полностью выздоровели. Значительное количество выздоровевших жителей означает освобождение коек в больницах Таиланда и медицинского оборудования, которые могут пригодиться для новых заболевших.
- Большинство новых инфицированных относятся к уже известных нам кластерам заражения коронавирусом. Основным центром распространения инфекции остается Бангкок, но динамика распространения заболевания за последние несколько дней изменилась, - сообщил Висануйотхин.
По его словам, заражений становится меньше с каждым днем, а общее снижения уровня заболеваемости и скорости распространения вируса наблюдают во всех провинциях государства. В настоящее время на территории Таиланда есть территории, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения за последний месяц, таких провинций девять.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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