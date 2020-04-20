В Таиланде третьи сутки подряд не было смертей от коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T10:10:49+03:00

В настоящее время на территории Таиланда есть территории, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения за последний месяц. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

На территории Таиланда уже три дня подряд не зафиксировано ни одной смерти пациента, заразившегося коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло отметки в 2 792 человека, сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин 20 апреля на брифинге в Бангкоке.

- За минувшие сутки в стране нашли 27 новых случаев заражения коронавирусом, но уже третьи сутки подряд нет ни одной смерти от этого заболевания, - заявил представитель Центра.

Он отметил, что с начала эпидемии в стране от инфекции погибли 47 местных жителей, а 1 995 прошли успешный курс лечения и полностью выздоровели. Значительное количество выздоровевших жителей означает освобождение коек в больницах Таиланда и медицинского оборудования, которые могут пригодиться для новых заболевших.

- Большинство новых инфицированных относятся к уже известных нам кластерам заражения коронавирусом. Основным центром распространения инфекции остается Бангкок, но динамика распространения заболевания за последние несколько дней изменилась, - сообщил Висануйотхин.

По его словам, заражений становится меньше с каждым днем, а общее снижения уровня заболеваемости и скорости распространения вируса наблюдают во всех провинциях государства. В настоящее время на территории Таиланда есть территории, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения за последний месяц, таких провинций девять.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU