2020-04-20T10:10:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Таиланде третьи сутки подряд не было смертей от коронавируса

В стране выявили 27 новых зараженных
Ксения АНУФРИЕВА
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В настоящее время на территории Таиланда есть территории, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения за последний месяц.В настоящее время на территории Таиланда есть территории, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения за последний месяц.Фото: REUTERS
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На территории Таиланда уже три дня подряд не зафиксировано ни одной смерти пациента, заразившегося коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло отметки в 2 792 человека, сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин 20 апреля на брифинге в Бангкоке.

- За минувшие сутки в стране нашли 27 новых случаев заражения коронавирусом, но уже третьи сутки подряд нет ни одной смерти от этого заболевания, - заявил представитель Центра.

Он отметил, что с начала эпидемии в стране от инфекции погибли 47 местных жителей, а 1 995 прошли успешный курс лечения и полностью выздоровели. Значительное количество выздоровевших жителей означает освобождение коек в больницах Таиланда и медицинского оборудования, которые могут пригодиться для новых заболевших.

- Большинство новых инфицированных относятся к уже известных нам кластерам заражения коронавирусом. Основным центром распространения инфекции остается Бангкок, но динамика распространения заболевания за последние несколько дней изменилась, - сообщил Висануйотхин.

По его словам, заражений становится меньше с каждым днем, а общее снижения уровня заболеваемости и скорости распространения вируса наблюдают во всех провинциях государства. В настоящее время на территории Таиланда есть территории, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения за последний месяц, таких провинций девять.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU

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