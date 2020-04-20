Банки стали одобрять не более 30 процентов заявок на кредиты

20 Апр 2020 2020-04-20T10:12:49+03:00

Эксперты уверены, что это связано с ограничениями, введенными для борьбы с коронавирусам

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Банки стали реже одобрять кредиты. Только 30 процентов запросов получают положительную резолюцию, остальные – отказ. По данным кредитного бюро «Эквифакс», за первые два месяца 2020 года число оформленных потребительских займов в России упало примерно на 13%, было выдано 2,14 млн рублей.

Ситуация меняется в сторону сокращения еженедельно. В январе–феврале банки отказали по 61% кредитных заявок, а в первые две недели апреля было одобрено всего 30 процентов от поступивших обращений.

В первые дни карантина — с 30 марта по 3 апреля — объем выдачи потребкредитов сократился в 3,3 раза по сравнению со средним количеством в рабочие дни марта, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

- Из-за режима самоизоляции многие торговые точки прекратили работу. Банки не могут быть уверены, что клиенты не потеряли работу или не потеряют ее в ближайшем будущем, — комментирует «Известиям» гендиректор ОКБ Артур Александрович.

В Ассоциации банков «Россия» тоже называют аналогичную причину. С учетом экономической ситуации кредитные организации стали более внимательно оценивать каждого заемщика. Это повлекло за собой увеличение количества отказов.

Сайт kp.ru писал, что он представляет собой соотношение суммы платежей по всем займам клиента к его среднемесячному доходу. То есть высчитывается доля, которую гражданин будет тратить на обслуживание долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU