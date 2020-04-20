Курс рубля на 20 апреля 2020 года: доллар вырос до 74,87 рубля, евро – 81,15 рубля

20 Апр 2020 2020-04-20T10:25:53+03:00

Курс рубля на 20 апреля 2020 года на открытии торгов Мосбиржи

Изменить размер текста: A A

На Московской бирже появились последние данные о курсе рубля на 20 апреля 2020 года: американская валюта поднялась по отношению к российской на 1,19 процента, достигнув отметки в 74,87 рубля. Курс евро поднялся до 81,15 рубля, свидетельствует информация с торговой площадки на 10:00 по московскому времени.

Через некоторое время доллар поднялся еще немного – до 74,9 рубля с приростов в 1,26 процента, а евро до 81,4 рубля.

Фондовый рынок на территории страны открылся понижением индекса Московской биржи на 0,1%, а РТС – на 0,86 процента.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, колебания курсов начались из-за нестабильных цен на нефтяные ресурсы. Накануне, 13 апреля, состоялась сделка ОПЕК+. Государства, экспортирующие нефть, договорились о сокращении добычи энергетического ресурса в мае и июне почти на 10 миллионов баррелей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU