Курс рубля на 20 апреля 2020 года: доллар вырос до 74,87 рубля, евро – 81,15 рубля
На Московской бирже появились последние данные о курсе рубля на 20 апреля 2020 года: американская валюта поднялась по отношению к российской на 1,19 процента, достигнув отметки в 74,87 рубля. Курс евро поднялся до 81,15 рубля, свидетельствует информация с торговой площадки на 10:00 по московскому времени.
Через некоторое время доллар поднялся еще немного – до 74,9 рубля с приростов в 1,26 процента, а евро до 81,4 рубля.
Фондовый рынок на территории страны открылся понижением индекса Московской биржи на 0,1%, а РТС – на 0,86 процента.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, колебания курсов начались из-за нестабильных цен на нефтяные ресурсы. Накануне, 13 апреля, состоялась сделка ОПЕК+. Государства, экспортирующие нефть, договорились о сокращении добычи энергетического ресурса в мае и июне почти на 10 миллионов баррелей в сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»