СК будет отслеживать издевательства и пранки против учителей на дистанционных занятиях

20 Апр 2020 2020-04-20T10:48:11+03:00

Пранки не только отрицательно сказывают на образовании и выглядят неуместно в сложившихся обстоятельствах, но и могут повлечь установленную законом ответственность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Действия шутников препятствуют нормальному учебному процессу и оскорбляют педагогов в и так непростое время

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Из-за ограничительных мероприятий во время пандемии школы перешли на дистанционный формат обучения. Вместе с тем в Интернете все чаще стали появляться видеозаписи с издевательствами и пранками в отношении учителей на таких дистанционных уроках. Следственный комитет намерен отслеживать в рамках мониторинга подобные деструктивные материалы и наказывать виновников срыва учебного процесса, сообщила 20 апреля Светлана Петренко, официальный представитель правоохранительного ведомства.

- Очевидно, что сложившиеся обстоятельства требуют огромного терпения и самообладания. В таких условиях делается все возможное для нормального функционирования школ, оказания помощи гражданам страны и продолжения учебного процесса. Недостойное и оскорбительное поведение некоторых подростков является не только проявление неуважения к учителям – оно мешает учебе и доказывает отсутствие должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей, - заявила представитель СК РФ.

По ее словам, еще большее недоумение вызывают подобные пранки со стороны взрослых пользователей сети, которые непристойными видеороликами мешают и ученикам, и преподавателям. В Следственном комитете подчеркнули, что такие действия не только отрицательно сказывают на образовании и выглядят неуместно в сложившихся обстоятельствах, но и могут повлечь установленную законом ответственность.

Правоохранители намерены найти всех причастных к распространению непристойных материалов во время дистанционных занятий и дать юридическую оценку их действиям.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в российской столице ученикам во время онлайн-занятий показали порно-ролики. Злоумышленники взломали аккаунт одного из школьников и начали транслировать порнографию вместо урока химии.

ИСТОЧНИК KP.RU