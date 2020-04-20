Названы регионы, где молодые учителя получают самые высокие зарплаты

20 Апр 2020 2020-04-20T11:02:22+03:00

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В Росстате назвали регионы страны с самыми высокими зарплатами учителей. В среднем в 2019 году молодые специалисты в возрасте от 22 до 24 лет получали 27,3 тысячи рублей. Годом ранее этот показатель был на уровне 22,2 тысяч рублей.

Рейтинг регионов с высокими зарплатами:

Сахалинская область - 70,1 тыс. руб.,

Ненецкий АО - 54,5 тыс.руб,

Чукотский АО -46,3 тыс.руб.,

Магаданская область - 46,2 тыс.руб.,

Ямало-Ненецкий автономный округ - 43,7 тыс.руб.

Рейтинг регионов с самыми низкими зарплатами:

Калмыкия - 11,3 тыс.руб.,

Смоленская область -13,5 тыс.руб.,

Адыгея -13,8 тыс.руб.,

Карачаево-Черкесия -16 тыс.руб.,

Республика Марий Эл - 16,7 тыс.руб.

В Москве работникам данной сферы в возрасте 20–24 лет платят в среднем 35,9 тысячи рублей.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков отмечает, что в последние годы ситуация с выплатами улучшается, уровень зарплат постепенно растет.

- Но начинающие педагоги попадают в разряд низкооплачиваемых специалистов. Они вынуждены брать дополнительные часы или репетиторство, чтобы заработать денег. Сами понимаете, это достаточно напряжённо. Существует такое понятие, как региональные тарифы, но это зависит от состояния местной казны. Если субъект богатый, то будет одна тарифная ставка, а если дотационный, то совершенно другие расценки, - комментирует NEWS.ru комментирует Сергей Комков.

ИСТОЧНИК KP.RU