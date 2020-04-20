В Москве резко снизилось число новых заболевших коронавирусом за сутки
На территории Москвы резко снизилось количество новых заболевших коронавирусной инфекцией за одни сутки. По состоянию на 20 апреля в столице появились 2026 инфицированных, вчера это число достигало отметки в 3 570 человек, а значит прирост заразившихся снизился почти в два раза.
Данные оперштаба на 20 апреля: динамика прироста заболевших в Москве
За минувшие сутки, как ранее сообщал сайт kp.ru, 75 москвичей полностью выздоровели от болезни, общее число пациентов, прошедших успешный курс лечения и выписавшихся их столичных больниц, достигло 1838.
За один день в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. 28 пациентов в Москве погибли от коронавируса или осложнений после него за один день. В общей сложности по всей России за последние сутки скончались 44 зараженных, общей количество жертв заболевания с начала пандемии достигло 405 человек. Всего на сегодняшний день на территории страны были зафиксированы 47 121 случай заражения инфекцией во всех регионах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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