В Москве резко снизилось число новых заболевших коронавирусом за сутки

20 Апр 2020 2020-04-20T11:17:53+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Москвы резко снизилось количество новых заболевших коронавирусной инфекцией за одни сутки. По состоянию на 20 апреля в столице появились 2026 инфицированных, вчера это число достигало отметки в 3 570 человек, а значит прирост заразившихся снизился почти в два раза.

Данные оперштаба на 20 апреля: динамика прироста заболевших в Москве

За минувшие сутки, как ранее сообщал сайт kp.ru, 75 москвичей полностью выздоровели от болезни, общее число пациентов, прошедших успешный курс лечения и выписавшихся их столичных больниц, достигло 1838.

За один день в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. 28 пациентов в Москве погибли от коронавируса или осложнений после него за один день. В общей сложности по всей России за последние сутки скончались 44 зараженных, общей количество жертв заболевания с начала пандемии достигло 405 человек. Всего на сегодняшний день на территории страны были зафиксированы 47 121 случай заражения инфекцией во всех регионах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU