2020-04-20T11:17:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве резко снизилось число новых заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в российской столице зафиксировали 2026 новых случаев заражения COVID-19
Ксения АНУФРИЕВА
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Прирост заразившихся снизился почти в два раза.Прирост заразившихся снизился почти в два раза.Фото: REUTERS
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На территории Москвы резко снизилось количество новых заболевших коронавирусной инфекцией за одни сутки. По состоянию на 20 апреля в столице появились 2026 инфицированных, вчера это число достигало отметки в 3 570 человек, а значит прирост заразившихся снизился почти в два раза.

Данные оперштаба на 20 апреля: динамика прироста заболевших в Москве

Данные оперштаба на 20 апреля: динамика прироста заболевших в Москве

За минувшие сутки, как ранее сообщал сайт kp.ru, 75 москвичей полностью выздоровели от болезни, общее число пациентов, прошедших успешный курс лечения и выписавшихся их столичных больниц, достигло 1838.

За один день в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. 28 пациентов в Москве погибли от коронавируса или осложнений после него за один день. В общей сложности по всей России за последние сутки скончались 44 зараженных, общей количество жертв заболевания с начала пандемии достигло 405 человек. Всего на сегодняшний день на территории страны были зафиксированы 47 121 случай заражения инфекцией во всех регионах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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