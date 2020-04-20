2020-04-20T11:20:32+03:00
Общество

Эксперты назвали российские города с самым высоким уровнем жизни

Специалисты проанализировали несколько показателей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы города с высоким уровнем жизниНазваны города с высоким уровнем жизниФото: Артем КИЛЬКИН
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Эксперты Финансового университета при правительстве РФ провели исследование и выявили российские города с самым высоким уровнем жизни. Специалисты проанализировали данные о населенных пунктах с населением более 250 тысяч человек.

В ходе исследования были рассмотрены несколько аспектов - от уровня напряженности социальной среды до готовности переехать из родного города в другие населенные пункты. В результате оказалось, что городами с самым высоким доходом населения за первый квартал 2020 года стали Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижневартовск, Тюмень, Ярославль, Мурманск. А городами с самой низкой потребительской активностью стали Якутск, Владикавказ, Улан-Удэ, Астрахань, Йошкар-Ола, Набережные Челны, пишет «Российская газета».

По данным экспертов, самая низка напряженность социальной среды свойственная городам: Грозный, Нижний Тагил, Набережные Челны, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь и др. При этом довольны жизнью в родном городе и не готовы к переезду жители Махачкалы, Грозного, Брянска, Калуги, Владимира и Тулы.

По качеству жизни в десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Севастополь, Тверь, Нижний Тагил, Калуга, Архангельск, Тула, Нижний Новгород.

ИСТОЧНИК KP.RU

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