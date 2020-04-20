Железнодорожные войска прикроют с воздуха «Тахионы» и «Орланы»

20 Апр 2020 2020-04-20T11:30:02+03:00

Беспилотники будут вести разведку с воздуха на больших территориях

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Железнодорожные войска (ЖДВ) начали получать легкие беспилотники «Тахион». Первые машины уже поставили в 5-ю отдельную железнодорожную Познанскую Краснознаменную бригаду, базирующуюся в Абакане. Планируется, что позже парт беспилотников пополнит «Орлан -10».

Эксперты позитивно оценивают пополнение парка Железнодорожных войск дронами. Разведка с воздуха актуальна во время стихийных бедствий. Именно данные рода войск чаще других помогают в ликвидации потов.

- Они покажут в режиме реального времени что происходит на больших территориях. Это поможет определить масштабы разрушений, грамотно спланировать и осуществить спасательную операцию. Отследить масштабы подтоплений, лесные пожары, изменения в окружающем рельефе, которые несут потенциальную угрозу – все это способны выполнить беспилотники. Такая разведка обойдется гораздо дешевле отправки самолета. А по скорости будет более эффективна, чем выезд наземной команды, - комментирует «Известиям» военный эксперт Олег Желтоножко.

«Тахион» достаточно компактный БПЛА, его длина не превышает 61 см, а размах крыльев равен 2 м. Способен развивать скорость до 120 км/ч и находиться в воздухе до двух часов.

Орлан-10» — самый массовый беспилотник в ВС. Радиус действия машины 120 км, оснащен дневными и ночными видеокамерами. Способен находиться в воздухе 14 часов и подниматься на высоту в 5 тысяч километров.

ИСТОЧНИК KP.RU