"Мы пережили 68 ночных смен": Доктор из Уханя позвал замуж медсестру после выписки последнего пациента с коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T11:46:36+03:00

Мужчина сделал предложение перед больницей, где они работали с первого дня эпидемии

Изменить размер текста: A A

Палаты с коронавирусными пациентами и окружение из людей в защитных костюмах - не самая романтичная обстановка. Но эти месяцы непрерывной работы по спасению жизней пациентов могут сплотить настолько, что захочется пожениться. Так произошло с доктором Ху Чжиминь из уханьской больницы Лейшеншань, которая была временно размещена на стоянке в январе 2020 года.

С первого дня открытия центра доктор работал в команде с медсестрой Цзэн Инъин. Поначалу это были только рабочие отношения. О чувствах никто не думал - сказывалась усталость, постоянные ночные смены и страх, ведь коронавирус опасен - пациенты погибали, а врачи ежедневно рисковали заразиться, даже несмотря на наличие костюмов спецзащиты.

Общее дело в итоге настолько объединило медсестру и доктора, что когда из больницы выписали последнего пациента, Ху Чжиминь пригласил коллегу выйти на солнышко, к крыльцу здания. Он встал на одно колено, подарил букет и попросил стать его женой:

- Вместе мы пережили холод 68 ночных смен в Лейшеншане и тепло солнца после выхода из больницы. Я хотел использовать эту возможность, чтобы выразить свою любовь,- приводит слова мужчины издание TV100.

Он признался, что для него много значит, что эти два месяца борьбы с пандемией они были плечом к плечу. Девушка ответила "да".

ИСТОЧНИК KP.RU