2020-04-20T12:26:21+03:00
Общество

В Кремле прокомментировали сообщения о дефиците масок и аппаратов ИВЛ

Проблемы есть в некоторых регионах, сообщил пресс-секретарь президента
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Песков прокомментировал информацию о нехватке масок и койкомест в больницахДмитрий Песков прокомментировал информацию о нехватке масок и койкомест в больницахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле подтвердили, что есть регионы, где недостаточное количество мест в больницах. В период пандемии коронавиурса правительство направляет с регионы средства для решения первоочередных задач. Поскольку растет число пациентов с коронавирусом, не только в Москве, но и в субъектах РФ, то увеличивается потребность в дополнительных больничных местах для инфицированных.

- Есть регионы, где пока не на достаточном уровне запасы индивидуальных средств защиты, резерв по койкоместам и количество аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких),- сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он сказал, что заводы, где производят маски, санитайзеры, работают в несколько смен. В правительстве на покупку аппаратов ИВЛ выделяют регионам деньги, о ситуации губернаторы в ежедневном режиме докладывают в Москву.

- Для тех, кто работает с больными, для тех, кто обслуживает население, для тех, кто забирает анализы, стоит на границе-для них, действительно, никаких проблем нет,- приводит слова Пескова РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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