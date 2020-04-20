Собянин оценил выполнение жителями Москвы режима самоизоляции из-за коронавируса
Количество тяжелых пациентов с коронавирусом в Москве позволяет ввести меньше коек, чем планировалось: 4 тысячи вместо 9 тысяч. В столице появляется все больше пациентов с легкой или бессимптомной формой коронавирусной инфекции, благодаря чему загрузка больниц идет более плавно и врачи работают в нормальном режиме. Об этом 20 апреля на открытии стационара для лечения инфекции в ГКБ №24 сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
- Жители города в своем большинстве соблюдают требования режима самоизоляции. Это, безусловно, даст свой положительный эффект, - заявил глава Москвы.
Как ранее сообщал сайт kp.ru в Москве наблюдается положительная динамика по заболевшим коронавирусом: число новых случаев заражения за сутки снизилось почти в два раза. 75 жителей российской столицы полностью выздоровели от болезни за последний день, общее число пациентов, прошедших успешный курс лечения и выписавшихся из медицинских учреждений города, достигло 1838.
Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин
ИСТОЧНИК KP.RU
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