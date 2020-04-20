Собянин оценил выполнение жителями Москвы режима самоизоляции из-за коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T12:28:23+03:00

В столице появляется все больше пациентов с легкой или бессимптомной формой коронавирусной инфекции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Количество тяжелых пациентов с коронавирусом в Москве позволяет ввести меньше коек, чем планировалось: 4 тысячи вместо 9 тысяч. В столице появляется все больше пациентов с легкой или бессимптомной формой коронавирусной инфекции, благодаря чему загрузка больниц идет более плавно и врачи работают в нормальном режиме. Об этом 20 апреля на открытии стационара для лечения инфекции в ГКБ №24 сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

- Жители города в своем большинстве соблюдают требования режима самоизоляции. Это, безусловно, даст свой положительный эффект, - заявил глава Москвы.

Как ранее сообщал сайт kp.ru в Москве наблюдается положительная динамика по заболевшим коронавирусом: число новых случаев заражения за сутки снизилось почти в два раза. 75 жителей российской столицы полностью выздоровели от болезни за последний день, общее число пациентов, прошедших успешный курс лечения и выписавшихся из медицинских учреждений города, достигло 1838.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU