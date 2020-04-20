Дороги в Москве стали свободнее на 87%
Дороги в российской столице стали на 87 процентов свободнее, чем четыре недели назад: москвичи стали намного меньше пользоваться личным и общественным транспортом из-за введенных властями ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Аналитические данные по загруженности московского транспорта и дорог представила пресс-служба Дептранса 20 апреля.
Так, на 84% снизилась загруженность метро Москвы: по сравнению с тем же днем прошлой недели количество поездок снизилось на 20 тысяч. Наземные дороги города стали свободнее на 83 процента (- 30 тысяч поездок), пригородные электрички – на 68%.
Москвичи стали пользоваться услугами такси на 58% меньше, чем на той неделе (минус три тысячи поездок) и совсем перестали пользоваться каршерингом из-за временного запрета на деятельность данных служб.
Загруженность автодорог личным транспортом также снизилась на 60 процентов, по дорогам столицы стало ездить на 100 тысяч машин меньше, чем в тот же день на минувшей неделе.
Опустевшая Москва с дрона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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