2020-04-20T12:40:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Дороги в Москве стали свободнее на 87%

Местные жители стали пользоваться столичным метро на 84% меньше, чем на прошлой неделе
Ксения АНУФРИЕВА
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Загруженность автодорог личным транспортом также снизилась на 60 процентов, по дорогам столицы стало ездить на 100 тысяч машин меньшеЗагруженность автодорог личным транспортом также снизилась на 60 процентов, по дорогам столицы стало ездить на 100 тысяч машин меньшеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Дороги в российской столице стали на 87 процентов свободнее, чем четыре недели назад: москвичи стали намного меньше пользоваться личным и общественным транспортом из-за введенных властями ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Аналитические данные по загруженности московского транспорта и дорог представила пресс-служба Дептранса 20 апреля.

Так, на 84% снизилась загруженность метро Москвы: по сравнению с тем же днем прошлой недели количество поездок снизилось на 20 тысяч. Наземные дороги города стали свободнее на 83 процента (- 30 тысяч поездок), пригородные электрички – на 68%.

Москвичи стали пользоваться услугами такси на 58% меньше, чем на той неделе (минус три тысячи поездок) и совсем перестали пользоваться каршерингом из-за временного запрета на деятельность данных служб.

Загруженность автодорог личным транспортом также снизилась на 60 процентов, по дорогам столицы стало ездить на 100 тысяч машин меньше, чем в тот же день на минувшей неделе.

Опустевшая Москва с дрона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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