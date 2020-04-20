Заявки на «вирусный» детский капитал подали 1,3 млн родителей

20 Апр 2020 2020-04-20T12:41:41+03:00

Они претендуют на выплаты в 5 тысяч рублей

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Более 1,3 миллиона заявок поступило на выплаты «вирусного» детского капитала на 16 апреля. Такие данные озвучил Минтруд. Теперь шаг за пенсионным фондом – сотрудники ведомства должны рассмотреть обращения в течении пяти рабочих дней.

Новые пособия Владимир Путин анонсировал 25 марта во время телеобращении к россиянам. Выплаты по 5 тысяч рублей на каждого ребенка будут положены семьям с детьми, имеющим право на маткапитал. Платежи будут поступать в апреле, мае и июне.

Эксперты называют поступившее количество обращений небольшим. Скорее всего это связано с низкой информированностью населения, полагает эксперт ОНФ, член Общественной палаты России Сергей Рыбальченко.

- 37 процентов семей не получают пособия, потому что просто не знают о них. При этом речь идет о регулярных выплатах, разумеется про новые знают еще меньше. Нужно лучше информировать граждан, - комментирует "Известиям" Сергей Рыбальченко.

Низкий показатель объясняется еще и тем, что часть семей столкнулась с трудностями при оформлении выплат. Люди могут не иметь доступ к электронным ресурсам, а МФЦ во многих регионах закрыты.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что люди старше 65 лет в апреле смогут оформить больничный в электронном виде, пишет "Утро.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU