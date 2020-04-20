Заявки на «вирусный» детский капитал подали 1,3 млн родителей
Более 1,3 миллиона заявок поступило на выплаты «вирусного» детского капитала на 16 апреля. Такие данные озвучил Минтруд. Теперь шаг за пенсионным фондом – сотрудники ведомства должны рассмотреть обращения в течении пяти рабочих дней.
Новые пособия Владимир Путин анонсировал 25 марта во время телеобращении к россиянам. Выплаты по 5 тысяч рублей на каждого ребенка будут положены семьям с детьми, имеющим право на маткапитал. Платежи будут поступать в апреле, мае и июне.
Эксперты называют поступившее количество обращений небольшим. Скорее всего это связано с низкой информированностью населения, полагает эксперт ОНФ, член Общественной палаты России Сергей Рыбальченко.
- 37 процентов семей не получают пособия, потому что просто не знают о них. При этом речь идет о регулярных выплатах, разумеется про новые знают еще меньше. Нужно лучше информировать граждан, - комментирует "Известиям" Сергей Рыбальченко.
Низкий показатель объясняется еще и тем, что часть семей столкнулась с трудностями при оформлении выплат. Люди могут не иметь доступ к электронным ресурсам, а МФЦ во многих регионах закрыты.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что люди старше 65 лет в апреле смогут оформить больничный в электронном виде, пишет "Утро.ру".
ИСТОЧНИК KP.RU
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